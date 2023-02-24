Рашфорд може пропустити фінал Кубка ліги через травму

Фінальний поєдинок відбудеться 26 лютого

Джерело - Sky Sports.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд може не зіграти у фіналі Кубка англійської ліги проти Ньюкасла.

Про це повідомляє Sky Sports.

25-річний футболіст отримав пошкодження у матчі з Барселоною в Лізі Європи та ризикує пропустити гру з "сороками".

Головний тренер команди Ерік тен Гаг на пресконференції заявив, що найближчим часом Решфорд пройде детальне медобстеження для встановлення точних термінів відновлення.

Фінальний поєдинок відбудеться 26 лютого.

Нагадаємо, гравці Ньюкасла отримають мільйон фунтів у разі виграшу Кубка ліги.