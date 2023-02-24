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Гравці Ньюкасла отримають мільйон фунтів у разі виграшу Кубка ліги

Сьогодні 15:10 155 0
Керівництво Ньюкасла придумало спосіб мотивувати свою команду перед фінальним матчем
Гравці Ньюкасла отримають мільйон фунтів у разі виграшу Кубка ліги
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - football24.ua.

Керівництво Ньюкасла надасть гравцям 1 млн фунтів на всіх у разі виграшу  Кубка ліги у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дана сума в 10 разів перевищує офіційну суму призових від англійської футбольної ліги (EFL). У разі перемоги Ньюкасла у фіналі бонуси будуть розподілені між гравцями за спеціальною формулою – гравці отримають свій "шматок пирога" залежно від внеску в успіх. Також окремий грошовий бонус отримає головний тренер команди Едді Гау.

Згідно з джерелом, сума в розмірі 1 мільйона фунтів була узгоджена керівництвом з гравцями Ньюкасла минулого літа.

Фінал Кубка ліги між Ньюкаслом і Манчестер Юнайтед відбудеться в неділю, 26 лютого.

Нагадаємо, Ньюкасл виділить 100 млн євро на трансфер лідера Наполі.

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