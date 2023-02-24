Гравці Ньюкасла отримають мільйон фунтів у разі виграшу Кубка ліги

Керівництво Ньюкасла придумало спосіб мотивувати свою команду перед фінальним матчем

Керівництво Ньюкасла надасть гравцям 1 млн фунтів на всіх у разі виграшу Кубка ліги у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дана сума в 10 разів перевищує офіційну суму призових від англійської футбольної ліги (EFL). У разі перемоги Ньюкасла у фіналі бонуси будуть розподілені між гравцями за спеціальною формулою – гравці отримають свій "шматок пирога" залежно від внеску в успіх. Також окремий грошовий бонус отримає головний тренер команди Едді Гау.

Згідно з джерелом, сума в розмірі 1 мільйона фунтів була узгоджена керівництвом з гравцями Ньюкасла минулого літа.

Фінал Кубка ліги між Ньюкаслом і Манчестер Юнайтед відбудеться в неділю, 26 лютого.

Нагадаємо, Ньюкасл виділить 100 млн євро на трансфер лідера Наполі.