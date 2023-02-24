Йовичевич: Команда робить історію

Шахтар показав свій характер у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Ренна.

Про це розповів головний тренер гірників Ігор Йовичевич.

"Ми знали, що буде дуже важкий матч з Ренном. Ви побачили поштовх публіки, атмосферу на стадіоні – це прекрасно. Це мрія моя, просто моя мрія – щоб наші вболівальники нас штовхали вперед на нашому стадіоні. І тоді набагато легше грати. Але знали, що буде важко, що потрібно буде терпіти, і той характер, який ми показали, який показуємо – він не одноразовий, і це вже не виняток, а стиль життя цієї команди. І я знімаю кепку перед ними – величезний їм респект. Отримую таке задоволення, коли бачу, як вони б’ються! І це не демагогія, не порожні слова, що ми граємо за Україну.

Вважаю, що перший тайм особливо був дуже важкий. Ми не хотіли підлаштовуватися, але команда суперника змушувала. Особливо Доку – таких футболістів дуже мало на ринку загалом. Він сам грав проти нас, можна сказати. Він бере на себе, загострює, створює кількісну перевагу – дуже важко грати проти нього.

Другий тайм, думаю, ми зіграли на гарному рівні, на такій солідності. Це перші наші матчі в Лізі Європи, і я не можу знайти слів, окрім як подякувати команді за те, що ми вмерли зараз по-спортивному, "зламали" собі кілька ніг... Я не знаю, це така Господня нагорода за наш труд, що ми показуємо. І хотілося б, щоб ви пишалися нами, як ми пишаємося вами. Це взаємна любов. І йдемо далі

А загалом, що сказати. Дійсно, підніму руки і зніму кепку перед командою за те, що вони показали, що робимо історію. Тому що не було цього написано в нашому житті вчора, сьогодні, але, напевно, ми малюємо наше чудове майбутнє.", - відзначив Йовичевич.