Шахтар у серії пенальті переграв Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи

Шахтар вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи пройшов Ренн.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу. У серії післяматчевих пенальті влучнішими були гравці Шахтаря.

У гірників одинадцятиметрові реалізували - Назарина, Судаков, Бондаренко, Конопля та Келсі.

Ліга Європи 2022/23

1/16 фіналу, 23 лютого

Ренн - Шахтар 2:1 (серія пенальті - 4:5)

(Перший матч 1:2)

Голи: 1:0 - 52 Екамбі, 2:0 - 106 Салах, 2:1 - 119 Белосян (автогол)

Попередження: Спенс, 54 – Бондар, 62, Траоре, 68, Михайліченко, 82, Конопля, 90+4, Матвієнко, 120+1

Ренн: Манданда – Трюффер, Белосьян, Омарі, Спенс – Токо Екамбі (Салах, 96), Маєр (Угочукву, 71), Сантамарія (Д. Дуе, 97), Доку – Гуїрі, Калімуендо (Те, 84).

Шахтар: Трубін – Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко (Назарина, 100) – Топалов (Джурасек, 80), Судаков, Бондаренко, Зубков (Келсі, 111) – Траоре (Сікан, 79).