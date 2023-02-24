Шахтар у серії пенальті переграв Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи пройшов Ренн.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу. У серії післяматчевих пенальті влучнішими були гравці Шахтаря.
У гірників одинадцятиметрові реалізували - Назарина, Судаков, Бондаренко, Конопля та Келсі.
Ліга Європи 2022/23
1/16 фіналу, 23 лютого
Ренн - Шахтар 2:1 (серія пенальті - 4:5)
(Перший матч 1:2)
Голи: 1:0 - 52 Екамбі, 2:0 - 106 Салах, 2:1 - 119 Белосян (автогол)
Попередження: Спенс, 54 – Бондар, 62, Траоре, 68, Михайліченко, 82, Конопля, 90+4, Матвієнко, 120+1
Ренн: Манданда – Трюффер, Белосьян, Омарі, Спенс – Токо Екамбі (Салах, 96), Маєр (Угочукву, 71), Сантамарія (Д. Дуе, 97), Доку – Гуїрі, Калімуендо (Те, 84).
Шахтар: Трубін – Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко (Назарина, 100) – Топалов (Джурасек, 80), Судаков, Бондаренко, Зубков (Келсі, 111) – Траоре (Сікан, 79).