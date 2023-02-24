Головне
Шахтар у серії пенальті переграв Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:53 536
Шахтар продовжує боротьбу: визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 01:50 32
Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу
Сьогодні 01:29 106
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи
Сьогодні 00:50 14008
Збірна України поступилась Італії у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 23:55 344
Манчестер Юнайтед дотиснув Барселону, Ювентус розгромив Нант: Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:55 737
Кучер: Фарт був на боці АЕКа
Вчора 22:50 395
СК Дніпро-1 вилетів з Ліги конференцій
Вчора 21:36 390
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій
Вчора 21:35 6917 1
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму
Вчора 17:13 15079
Прямі трансляції

Шахтар у серії пенальті переграв Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 00:53 536 0
Шахтар вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи
Шахтар у серії пенальті переграв Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи
#Ліга Європи, #Ренн, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи пройшов Ренн.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу. У серії післяматчевих пенальті влучнішими були гравці Шахтаря.

У гірників одинадцятиметрові реалізували - Назарина, Судаков, Бондаренко, Конопля та Келсі.

Ліга Європи 2022/23

1/16 фіналу, 23 лютого

Ренн - Шахтар 2:1 (серія пенальті - 4:5)

(Перший матч 1:2)

Голи: 1:0 - 52 Екамбі, 2:0 - 106 Салах, 2:1 - 119 Белосян (автогол)

Попередження: Спенс, 54 – Бондар, 62, Траоре, 68, Михайліченко, 82, Конопля, 90+4, Матвієнко, 120+1

Ренн: Манданда – Трюффер, Белосьян, Омарі, Спенс – Токо Екамбі (Салах, 96), Маєр (Угочукву, 71), Сантамарія (Д. Дуе, 97), Доку – Гуїрі, Калімуендо (Те, 84).

Шахтар: Трубін – Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко (Назарина, 100) – Топалов (Джурасек, 80), Судаков, Бондаренко, Зубков (Келсі, 111) – Траоре (Сікан, 79).

Коментарі ()
Популярне зараз
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій 2275
Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи 5265
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій 2114
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи 14008
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму 15079
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій 6917 1
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112112
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 18676
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 8889
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 203849
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 62890
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 65708 1