Палкін: Знайдеться клуб, який дасть 100 млн євро за Мудрика

Джерело - The Athletic.
Донецький Шахтар має намір отримати за Михайла Мудрика 100 мільйонів євро.
Про це розповів гендиректор "гірників" Сергій Палкін.
"Мудриком цікавляться завжди, це постійний процес. Кожного тижня з’являється якийсь клуб і починає усвідомлювати, на якому рівні ми знаходимося. У будь-якому випадку час прийде. Безумовно, знайдеться великий клуб і дасть нам 100 мільйонів євро".
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"Мудрик - це талант, що знаходиться в процесі розвитку. Те, що він показує сьогодні, це лише 60 відсотків того, що він може зробити в майбутньому. І коли ви це перемножите, ви зрозумієте, що він коштує набагато, набагато більше. Тому я вірю, що в майбутньому він точно може коштувати близько 100 мільйонів євро".
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"Дозволити собі такий трансфер можуть п’ять-шість клубів у світі. Але іноді навіть деякі клуби АПЛ можуть вас здивувати, а не лише звичні шість найкращих клубів", - сказав Палкін.