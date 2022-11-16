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Агент Мудрика спростував захмарну вартість гравця

Сьогодні 10:52 229 0
Олексій Альохін прокоментував останні чутки навколо футболіста
Агент Мудрика спростував захмарну вартість гравця
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - sportarena.com.

Агент вінгера Шахтаря Михайла Мудрика Олексій Альохін спростував чутки в інтернеті щодо вартості гравця.

"Я багато років є агентом Мудрика, щодня ми з ним на зв’язку. Також я часто спілкуюсь із генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним. Так, справді Михайлом цікавляться багато клубів – але на цю мить немає жодної конкретики.

Наскільки мені відомо, Шахтар не веде офіційно жодних переговорів. А ці усі захмарні цифри, які фігурують в інтернеті – чиясь бурхлива фантазія чи просто припущення.

Михайло – великий професіонал, не читає інтернет, щоб не відволікатися на будь-які дурниці. Він повністю сконцентрований на футболі. Якби була можливість тренуватися 24 години на добу, він би тренувався 24 години на добу.

У літнє трансферне вікно багато клубів виявляли інтерес до гравця. Мудрику пропонували великий особистий контракт, а до клубу надійшло кілька офіційних пропозицій, які відхилив Шахтар. З мого боку некоректно називати суми, клуби. Це все залишилося у минулому", - розповів Альохін.

Раніше повідомлялося, що Шахтар оцінює Мудрика у 100 млн євро.

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