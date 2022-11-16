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Мудрик: Сума у 100 млн євро ставить шлагбаум для мого переходу

Сьогодні 17:56 138 0
Українець прокоментував свою захмарну ціну
Мудрик: Сума у 100 млн євро ставить шлагбаум для мого переходу
#Сергій Палкін, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Sport Arena.

Сума в 100 млн євро стане перешкодою для трансферу Михайла Мудрика з Шахтаря.

Про це український вінгер розповів, коментуючи інтерв’ю генерального директора клубу Сергія Палкіна.

"Так, я прочитав це інтерв’ю. Дізнавшись про свою ціну, я був не те, що здивований - я був шокований. У мене довгостроковий контракт із Шахтарем, я віддаю всі свої сили, енергію, щоб команда досягала максимальних результатів. Я дуже сподівався, що своєю грою принесу велику користь Шахтарю і мною зацікавляться клуби з європейських топчемпіонатів".

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"Розумієте, я з усією повагою ставлюся до УПЛ, але кожен футболіст має мрію грати в топклубі й у топлізі - я не виняток. Але я на 100% впевнений, що з чемпіонату України навряд чи куплять гравця за 100 мільйонів. Сергій Анатолійович каже, що настане час. Можливо й так. Але я маю свою думку, що за таку суму цей час прийде не скоро, а може й ніколи".

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"Прочитавши інтерв’ю генерального директора, не приховуватиму, був дуже засмучений. Сума у 100 мільйонів ставить шлагбаум для мого переходу до топчемпіонату, про який я так мріяв. Не можу сказати, що мою мрію вбито, але поранено - це точно. Але я професіонал, я - гравець Шахтаря, у нас залишилося кілька складних ігор у чемпіонаті, в яких ми зобов’язані перемагати, і я прикладатиму для цього максимум зусиль", - прокоментував Мудрик.

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