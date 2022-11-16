Мудрик: Сума у 100 млн євро ставить шлагбаум для мого переходу

Українець прокоментував свою захмарну ціну

Джерело - Sport Arena.

Сума в 100 млн євро стане перешкодою для трансферу Михайла Мудрика з Шахтаря.

Про це український вінгер розповів, коментуючи інтерв’ю генерального директора клубу Сергія Палкіна.

"Так, я прочитав це інтерв’ю. Дізнавшись про свою ціну, я був не те, що здивований - я був шокований. У мене довгостроковий контракт із Шахтарем, я віддаю всі свої сили, енергію, щоб команда досягала максимальних результатів. Я дуже сподівався, що своєю грою принесу велику користь Шахтарю і мною зацікавляться клуби з європейських топчемпіонатів".

Актуально: Агент Мудрика спростував захмарну вартість гравця

"Розумієте, я з усією повагою ставлюся до УПЛ, але кожен футболіст має мрію грати в топклубі й у топлізі - я не виняток. Але я на 100% впевнений, що з чемпіонату України навряд чи куплять гравця за 100 мільйонів. Сергій Анатолійович каже, що настане час. Можливо й так. Але я маю свою думку, що за таку суму цей час прийде не скоро, а може й ніколи".

Читайте: ТОП-клуб АПЛ включився у боротьбу за Мудрика