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Родрі: Голанд поб'є всі рекорди

Сьогодні 16:11 247 0
Родрі прокоментував гру Ерлінга Голанда
Родрі: Голанд поб'є всі рекорди
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Родрі

Джерело - sport.ua.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд робить різницю в матчах.

Про це розповів півзахисник Сіті Родрі.

"Він був народжений для того, щоб забивати голи, і він напевно поб'є всі рекорди. Я думаю, що він усе змінив. Він змінив той факт, що гравець такого типу робить різницю в кожному матчі. Він вплинув на команду, він звір .

Я дуже вдячний, що вирішив перейти до нас. Він змінив стиль гри, до якого ми звикли, але це чудово для нас. Він чудовий хлопець, і він продовжуватиме вдосконалюватися", - відзначив Родрі.

Нагадаємо, Голанд - найдорожчий гравець світу.

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