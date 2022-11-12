Родрі: Голанд поб'є всі рекорди

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд робить різницю в матчах.

Про це розповів півзахисник Сіті Родрі.

"Він був народжений для того, щоб забивати голи, і він напевно поб'є всі рекорди. Я думаю, що він усе змінив. Він змінив той факт, що гравець такого типу робить різницю в кожному матчі. Він вплинув на команду, він звір .

Я дуже вдячний, що вирішив перейти до нас. Він змінив стиль гри, до якого ми звикли, але це чудово для нас. Він чудовий хлопець, і він продовжуватиме вдосконалюватися", - відзначив Родрі.