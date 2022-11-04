Голанд - найдорожчий гравець світу

Transfermarkt оновив ринкові ціни в АПЛ

Найдорожчим гравцем світу став форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.

Про це повідомляє Transfermarkt

Наразі 22-річний норвежець оцінюється у 170 млн євро (до цього було 150). Він посунув з першого місця форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе (160 млн євро).

Трійку найдорожчих гравців замикає Вінісіус Жуніор з Реала - 120 млн євро.

Transfermarkt працює з 2004 року, вперше в його історії найдорожчим гравцем планети став гравець АПЛ. До цього цей титул належав Роналдіньо (Барселона), Ліонелю Мессі (Барселона), Кріштіану Роналду (Реал), Неймару (ПСЖ) та Кіліану Мбаппе (ПСЖ).

Раніше повідомлялося, що Голанд може побити рекорд Ширера за 4 сезони.