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Андріюк: Суд призначив Сагайдак 2 місяці домашнього арешту

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Сагайдак з 28 жовтня перебувала у розшуку, проте сьогодні перебувала у залі суду
Андріюк: Суд призначив Сагайдак 2 місяці домашнього арешту
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.

Голосіївський районний суд Києва розглядає клопотання слідства про застосування запобіжних заходів підозрюваним у розкраданні коштів УАФ генеральному секретарю УАФ Юрію Записоцькому та фінансовому директору УАФ Євгенії Сагайдак.

Про це повідомляє журналіст Костянтин Андріюк.

"Це - Євгенія Сагайдак, фінансовий директор Української Футбольної Асоціації. На цій світлині вона слухає міру запобіжного заходу для неї від Голосіївського суду м. Києва у кримінальному провадженні, де вона фігурує".

  Прокуратура просить обрати для Запісоцького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

"Пані Сагайдак була, до речі, в розшуку від 28 жовтня. Суд призначив їй 2 місяці домашнього арешту. Цей серіал із назвою УАФ схоже матиме ще багато цікавих серій", - написав Андріюк

Нагадаємо, прокуратура просить 90 мільйонів гривень застави за Запісоцького.

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