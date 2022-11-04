Андріюк: Суд призначив Сагайдак 2 місяці домашнього арешту

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.
Голосіївський районний суд Києва розглядає клопотання слідства про застосування запобіжних заходів підозрюваним у розкраданні коштів УАФ генеральному секретарю УАФ Юрію Записоцькому та фінансовому директору УАФ Євгенії Сагайдак.
Про це повідомляє журналіст Костянтин Андріюк.
"Це - Євгенія Сагайдак, фінансовий директор Української Футбольної Асоціації. На цій світлині вона слухає міру запобіжного заходу для неї від Голосіївського суду м. Києва у кримінальному провадженні, де вона фігурує".
Прокуратура просить обрати для Запісоцького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
"Пані Сагайдак була, до речі, в розшуку від 28 жовтня. Суд призначив їй 2 місяці домашнього арешту. Цей серіал із назвою УАФ схоже матиме ще багато цікавих серій", - написав Андріюк
Нагадаємо, прокуратура просить 90 мільйонів гривень застави за Запісоцького.