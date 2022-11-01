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Прокуратура просить 90 мільйонів гривень застави за Запісоцького

Сьогодні 21:54 144 0
Прокуратура просить 90 мільйонів гривень застави за Запісоцького
#Запісоцький

Джерело - FootballHub.

Генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький, якому 18 жовтня була вручена підозра у зв‘язку з розкраданням 90 мільйонів гривень, отримує за рік 6 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє FootballHub.

Про це стало відомо під час розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу, що з 31-го листопада триває у Голосіївському районному суді міста Києва.

Генеральна прокуратура просить взяти Юрія Запісоцького під варту як організатора розкрадання понад 3 мільйонів євро отриманих від UEFA коштів за участь збірної України в Євро-2016.

У ході засідання сторона захисту намагалася переконати суд, що розмір застави в 90 мільйонів гривень, яку просить прокурор, є завеликою, апелюючи довідкою про доходи. В ній вказано, що річний дохід генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького складає 6 мільйонів, тобто 500 тисяч гривень на місяць. Ще у 2020 році ЗМІ повідомляли, що зарплатня Юрія Запісоцького в УАФ становить 327 тисяч 585 гривень.

Нагадаємо, що наразі правоохоронні органи розслідують близько десятка кримінальних проваджень щодо зловживань УАФ під керівництвом Андрія Павелка. У справі, по якій Юрію Запісоцькому вручили підозру, йдеться про закупівлю через агентську компанію "Newport Management Limited" 30 тонн чаю, 10 тонн кави та понад 2 тонн елітних морепродуктів і електрообладнання нібито для потреб Федерації футболу України. Слідство встановило, що гроші були перераховані на компанії з ознаками фіктивності, а товари на 3,2 мільйона євро так і не доїхали до України.

Раніше Павелко відреагував на вручення підозри Запісоцькому.

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