Прокуратура просить обрати для Запісоцького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Суддя Катерина Плахотнюк перенесла розгляд на 9:30 1 листопада

Джерело - Football Hub.

Голосіївський районний суд міста Києва розпочав розглядати клопотання Генеральної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому.

Про це повідомляє FootballHub.

Клопотання не почали розглядати по суті, бо за годину після початку засідання в суді зникло світло, а процес повинен фіксуватися технічними засобами.

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Суддя Катерина Плахотнюк перенесла розгляд на 9:30 1 листопада.

Обвинувачення просить обрати для Запісоцького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше Павелко відреагував на вручення підозри Запісоцькому.