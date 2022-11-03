Враховуючи війну, яка відбувається в Україні, Шахтар демонструє неймовірний рівень футболу.

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Ми зараз знаходимося у такій ситуації, що те, що робить команда - це неймовірно. Граємо чемпіонат країни, в якій війна йде. Мусиш думати про інші речі, не тільки про футбол. По-спортивному - мої пацани герої. Критикувати дуже легко, хоча тут немає за що критикувати".

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"Коли грає Дніпро-1, коли грає Динамо - ми маємо бути усі разом. Мусимо підтримувати один одного. Мусимо вболівати один за одного, бо це Україна. Такі екстремальні моменти міняють менталітет, країни нам це поміняло менталітет 30 років тому. Через не можу, ніколи не здаєшся, міняєш характер. Вірити у неможливе. У майбутньому все буде гаразд, бо талант маєте", - cказав Йовичевич.