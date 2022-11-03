Головне
Динамо - Фенербахче: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 08:24 1041
Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом
Сьогодні 11:10 331
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:24 13061
Дніпро-1 завітає в гості до АЗ: Розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 10:13 156
Динамо прийме Фенербахче, Арсенал зіграє з Цюрихом: Розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 08:18 351
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:30 1104
ПСЖ обіграв Ювентус, Реал знищив Селтік: Результати 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 2137
Шахтар - РБ Лейпциг 0:4: Огляд матчу
Вчора 22:23 586
Луческу залишиться тренером Динамо до завершення кар'єри – журналіст
Вчора 22:07 535
Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО
Вчора 21:59 5110
Прямі трансляції

Йовичевич: По-спортивному - мої пацани герої

Сьогодні 10:30 189 0
На думку наставника Шахтаря, "гірники" не заслужили на критику
Йовичевич: По-спортивному - мої пацани герої
#Йовичевич, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Враховуючи війну, яка відбувається в Україні, Шахтар демонструє неймовірний рівень футболу.

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Ми зараз знаходимося у такій ситуації, що те, що робить команда - це неймовірно. Граємо чемпіонат країни, в якій війна йде. Мусиш думати про інші речі, не тільки про футбол. По-спортивному - мої пацани герої. Критикувати дуже легко, хоча тут немає за що критикувати".

  Ястремська в національних кольорах підтримала Шахтар у матчі з Лейпцигом

"Коли грає Дніпро-1, коли грає Динамо - ми маємо бути усі разом. Мусимо підтримувати один одного. Мусимо вболівати один за одного, бо це Україна. Такі екстремальні моменти міняють менталітет, країни нам це поміняло менталітет 30 років тому. Через не можу, ніколи не здаєшся, міняєш характер. Вірити у неможливе. У майбутньому все буде гаразд, бо талант маєте", - cказав Йовичевич.

Нагадаємо, Лейпциг розгромив Шахтар у Лізі чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 13061
Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО 5110
Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4807
Трубін пропустив курйозний гол у ближній кут у матчі з Лейпцигом - ВІДЕО Трубін пропустив курйозний гол у ближній кут у матчі з Лейпцигом - ВІДЕО 2407
Шахтар - РБ Лейпциг 0:4. Як це було Шахтар - РБ Лейпциг 0:4. Як це було 6999
ПСЖ обіграв Ювентус, Реал знищив Селтік: Результати 6 туру Ліги чемпіонів ПСЖ обіграв Ювентус, Реал знищив Селтік: Результати 6 туру Ліги чемпіонів 2137
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31801 2
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21456
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 28301
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 29112 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 26496 2
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11915 2