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Лейпциг розгромив Шахтар у Лізі чемпіонів

Сьогодні 21:33 700 0
Шахтар продовжить виступи у Лізі Європи
Лейпциг розгромив Шахтар у Лізі чемпіонів
#РБ Лейпциг, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Шахтар поступився Лейпцигу у шостому турі Ліги чемпіонів.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь німецького клубу.

Шахтар за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів зайняв 3 місце та продовжить виступи у плей-оф Ліги Європи.

Ліга чемпіонів 2022/23
6 тур, Група F
2 листопада

Шахтар - РБ Лейпциг 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Нкунку, 0:2 - 50 Сілва, 0:3 - 62 Собослай, 0:4 - 68 Ольмо

Шахтар: Трубін – Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля (Л. Тейлор,59) – Степаненко – Мудрик (Тотовицький, 74), Судаков (Джурасек, 59), Бондаренко (Криськів, 81), Петряк – Траоре (Сікан, 59).

РБ Лейпциг: Бласвіх – Раум (Гальстенберг, 67), Гвардіол, Орбан, Сімакан (Генріхс, 67) – Шлагер (Діалло, 75), Кампль – Нкунку, Собослаї (Ольмо, 67) – Вернер (Форсберг, 19), Сілва.

Попередження: Михайліченко, 24, Л. Тейлор, 65, Сікан, 90

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