Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 6 турі Ліги чемпіонів зазнвав розгромної поразки від Лейпцига та не зміг пробитися в 1/8 фіналу - гірники навесні зіграють в плей-оф Ліги Європи.

Особисто до Варшави підтримати Шахтар прибула українська тенісистка Даяна Ястремська. Відзначимо стиль вбрання тенісистки - синя сукня та жовта сумочка.

Шахтар дізнається свого суперника в стикових матчах плей-оф Ліги Європи 7 листопада.

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