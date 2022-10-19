Кривбас ризикує втратити нападника

Нападник Кривбаса Олексій Хобленко отримав травму після матчу 8 туру УПЛ з Олександрією.

Про це розповів головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

"Поки не знаю. Схожа травма з тією, що була на зборах у Макса Задераки. Хобленко невдало впав на руку. Сподіватимемося, що все буде добре. Вивих точно є. Дай боже, щоб не було перелому. Можу лише побажати йому якнайшвидшого одужання.

Устименко вийшов та виконував свою роботу. Зазначу, що увійти у гру теж важко, тим паче наприкінці першого тайму. Думаю, йому це вдалося. Він – молодий гравець, у нього все ще попереду", – розповідає Вернидуб.