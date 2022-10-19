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Кривбас ризикує втратити нападника

Сьогодні 13:11 121 0
Юрій Вернидуб прокоментував травму Олексія Хобленка
Кривбас ризикує втратити нападника
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олексій Хобленко

Джерело - Чемпіон.

Нападник Кривбаса Олексій Хобленко отримав травму після матчу 8 туру УПЛ з Олександрією.

Про це розповів головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

"Поки не знаю. Схожа травма з тією, що була на зборах у Макса Задераки. Хобленко невдало впав на руку. Сподіватимемося, що все буде добре. Вивих точно є. Дай боже, щоб не було перелому. Можу лише побажати йому якнайшвидшого одужання.

Устименко вийшов та виконував свою роботу. Зазначу, що увійти у гру теж важко, тим паче наприкінці першого тайму. Думаю, йому це вдалося. Він – молодий гравець, у нього все ще попереду", – розповідає Вернидуб.

Нагадаємо, Олександрія переграла Кривбас у матчі з двома червоними.

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