Олександрія переграла Кривбас у матчі з двома червоними в 8 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Олександрія переграла Кривбас у межах 8-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 2:0. На 74-й хвилині матчу червону картку отримав Максим Дячук.
Урівнялися склади на 81-й хвилині, коли другу жовту отримав Назар Волошин.
Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 18 жовтня
Олександрія - Кривбас 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 автогол Хомченовський, 2:0 - 61 Третьяков
Олександрія: Білик, Бабогло, Дришлюк, Калитвинцев, Третьяков, Мирошниченко, Дячук, Кожушко, Демченко, Цуріков, Рибалка
Лава запасних: Горох, Мельник, Ковалець, Волошин В., Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв
Кривбас: Сарнавський, Якімець, Ловрич, Стецьков, Опанасенко, Капич, Хомченовський, Задерака, Татарков, Хобленко, Волошин Н.
Лава запасних: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Понєдєльнік, Рябов, Семенов, Банада, Дебелко, Кораблін, Микитишин, Устименко
Жовті картки: Бабогло 34, Задерака 34, Дячук 49, Устименко 53, Рибалка 73, Дячук 74, Волошин 81, Волошин 81, Ковалець 84, Мельник 90
Червоні картки: Дячук 74 (друга жовта), Волошин 81 (друга жовта)
Раніше Зоря розгромила Чорноморець.