Денисов: Уболівальники Динамо розчаровані власниками клубу

Уболівальники Динамо розчаровані власниками клубу - братами Ігорем та Григорієм Суркісом.

Про це розповів колишній директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Уболівальники Динамо, мені здається, розчаровані власниками клубу, тому що вони не за конструктив. Плюс момент війни, Печерський суд, який швидко приймає потрібні рішення… Мені здається, у всіх велике розчарування від цієї позиції. Хоча б на рік можна було б об’єднатися. Ще одна велика помилка з їх боку, що вони почали спекуляції на тему того, що дідусі та бабці в селах не можуть дивитися футбол. Я дуже люблю інтерв’ю Ігоря Суркіса. Він відверто та просто про все каже і це завжди дуже цікаво. Бачу, що він завжди це робить з емоцією. Це класно. Але останнє інтерв’ю вперше за весь час мені не сподобалося. Воно було максимально нещирим. Там цей пул, а от мій брат, а от Павелко, Порошенко навіть там…

Ну, а потім коли Ігор Михайлович каже, що не спілкується про футбол з Коломойським. Ну навіщо це? Якщо б брати Суркіси стояли на позиції "Мало грошей", то я їх зрозумів. Вважаю, що спільна позиція щодо грошей і правильні перемовини з Сетантою могли привести до того, що грошей було б вдвічі більше", - сказав Денисов.