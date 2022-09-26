НАЗК розпочало розслідування щодо Суркіса

Григорія Суркіса підоррюють у конфлікті інтересів.

Джерело - Чемпіон.

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку стосовно нардепа від колишньої проросійської партії ОПЗЖ Григорія Суркіса за підозрою у конфлікті інтересів.

Про це йдеться у запиті НАЗК до Верховної Ради України.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (…) здійснює збір доказів щодо наявності/ відсутності у діях народного депутата України 9 скликання Суркіса Григорія Михайловича ознак адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ст. 172-7 КУпАП (запобігання конфлікту інтересів, - ред.)", - йдеться у запиті НАЗК до ВРУ.

НАЗК підозрює, що Григорій Суркіс міг лобіювати та особисто проголосувати за законопроєкт про зміни до Закону Про фізичну культуру і спорт усупереч конфлікту інтересів.

В рамках розслідування НАЗК затребувало від Верховної Ради України: порядок денний, протокол, стенограму спортивного Комітету ВРУ, що розглядав законопроєкт напередодні винесення його до сесійної зали, аудіо- та відео- запис відповідного засідання Комітету, відомості про авторів проєкту закону тощо.

Йдеться про документ, який буцімто ініціювали президенти кількох футбольних клубів, котрі напередодні займалися бойкотуванням єдиного телепулу Української Прем’єр-Ліги. Однак, українські ЗМІ одразу назвали саме Суркісів ініціаторами та лобістами цього законопроєкту, бо його ухвалення, окрім можливостей подальшого блокування телепулу, передбачає також комерційні вигоди для бізнесів молодшого з Суркісів - Ігоря.

Оскільки останній є власником Динамо і паралельно співвласником частки медіа-групи 1+1, то ігноруючи телепул УПЛ і передаючи телеправа "плюсам", Суркіс отримує шляхи додаткового заробітку.

Нагадаємо, пролобійований законопроєкт визначив, що організатором футбольного матчу є "футбольний клуб команди-господаря".