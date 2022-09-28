Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
Вчора 23:37 1033 2
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Сьогодні 10:11 326
Маліновський - найкращий гравець збірної України в матчі з Шотландією за версією SofaScore
Сьогодні 09:57 280
Ярмоленко вийшов на перше місце по числу матчів за збірну України
Сьогодні 08:34 421
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:55 15307
Україна зберегла прописку в Дивізіоні B Ліги націй
Вчора 23:52 687
Україна зіграла внічию з Шотландією, Іспанія здолала Португалію: результати 6 туру Ліги націй
Вчора 23:42 693
Україна - Шотландія 0:0. Як це було
Вчора 23:35 15046 3
Хет-трик Сікана вивів збірну Україну U-21 на Євро-2023
Вчора 20:22 1764
Молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи
Вчора 18:14 2203
Прямі трансляції

Ярмоленко: Ми заслуговували на перемогу у матчі з Шотландією

Сьогодні 11:52 87 0
Ярмоленко: Ми заслуговували на перемогу у матчі з Шотландією

Гравці збірної України віддали усі сили в матчі з Шотландією в Лізі націй (0:0).

Про це розповів капітан національної команди Андірй Ярмоленко.

"Був повний стадіон, вболівальники гнали нас вперед. Я вважаю, що ми заслужили на перемогу. Але коли ти не забиваєш такі моменти, як в мене був, то ігри не виграєш".

"Усі хлопці віддали максимум сьогодні. По самовіддачі немає питань ні у кого: ні у вболівальників, ні у вас, хоч ви намагаєтесь до чогось прискіпуватись, але у вас не вийде. Якщо б ми забили свої моменти, то цих питань не було б. Я готовий до критики. Якщо хочете, ви можете критикувати мене за той момент, який я не забив", - сказав Ярмоленко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 15307
Шевченко: Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор Шевченко: Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор 8936 1
Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО 7432
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 20766
Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА 10368 2
Україна - Шотландія 0:0. Як це було Україна - Шотландія 0:0. Як це було 15046 3
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45349
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27010 4
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4197
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21503
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24863
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6559