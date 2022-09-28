Ярмоленко: Ми заслуговували на перемогу у матчі з Шотландією

Гравці збірної України віддали усі сили в матчі з Шотландією в Лізі націй (0:0).

Про це розповів капітан національної команди Андірй Ярмоленко.

"Був повний стадіон, вболівальники гнали нас вперед. Я вважаю, що ми заслужили на перемогу. Але коли ти не забиваєш такі моменти, як в мене був, то ігри не виграєш".

"Усі хлопці віддали максимум сьогодні. По самовіддачі немає питань ні у кого: ні у вболівальників, ні у вас, хоч ви намагаєтесь до чогось прискіпуватись, але у вас не вийде. Якщо б ми забили свої моменти, то цих питань не було б. Я готовий до критики. Якщо хочете, ви можете критикувати мене за той момент, який я не забив", - сказав Ярмоленко.