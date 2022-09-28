Ярмоленко вийшов на перше місце по числу матчів за збірну України

Вінгер Аль-Айна обійшов Андрія Шевченка

Джерело - Чемпіон.

Матч Ліги націй проти Шотландії (0:0) став для Андрія Ярмоленка 112-м за збірну України.

32-річний українець обійшов за цим показником Андрія Шевченка та вийшов на чисте перше місце.

Рекордсмени збірної України по числу матчів:

1. Андрій Ярмоленко - 112

2. Андрій Шевченко - 111

3. Андрій Пятов - 102

4. Руслан Ротань - 100

5. Олег Гусєв - 98

Нагадаємо, контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу.