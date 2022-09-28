Ярмоленко вийшов на перше місце по числу матчів за збірну України

Джерело - Чемпіон.
Матч Ліги націй проти Шотландії (0:0) став для Андрія Ярмоленка 112-м за збірну України.
32-річний українець обійшов за цим показником Андрія Шевченка та вийшов на чисте перше місце.
Рекордсмени збірної України по числу матчів:
1. Андрій Ярмоленко - 112
2. Андрій Шевченко - 111
3. Андрій Пятов - 102
4. Руслан Ротань - 100
5. Олег Гусєв - 98
Нагадаємо, контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу.