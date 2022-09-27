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Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй

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Україна залишилися в Дивізіоні B
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла внічию з Шотландією в межах 6 туру Ліги націй УЄФА.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Україна завершила цей розіграш Ліги націй на другій позиції і зберегла прописку в Дивізіоні B.

Ліга націй УЄФА - Ліга B
Тур 6, 27 вересня

Україна - Шотландія 0:0

Збірна України: Лунін, Забарний, Степаненко, Матвієнко, Тимчик, Ігнатенко, Маліновський (Піхальнок 87), Миколенко, Ярмоленко (Зубков 87), Довбик (Яремчук 75), Мудрик (Циганков 75)

Запасні: Волинець, Різник, Бондар, Михайличенко, Піхальонок, Караваєв, Кривцов, Сарапій, Яремчук, Циганков, Качараба, Зубков

Збірна Шотландії: Гордон, Фрейзер (Крісті 72), Портеус, Гендрі, Гікі (Ралстон 90+1), Тейлор (Кінгслі 71), Макгінн, Джек (Армстронг 72), Макрегор, Маклін, Адамс (Дайкс 79)

Запасні: Маккророі, Келлі, Галлахер, Кінгслі, Дайкс

Жовті картки: Мудрик 17, Ярмоленко, 23, Ігнатенко 27, Гікі 62, Дайкс 84

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