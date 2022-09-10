Пятов: Футбольна асоціація Боснії і Герцеговини, скільки коштує совість?

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов негативно відноситься до рішення Боснії і Герцеговини зіграти товариський матч проти росії.
Про це заявив сам футболіст.
"Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини, скільки коштує совість?
Коли агресор тероризує країну-сусіда та погрожує всьому світу голодом, холодом та ядерною катастрофою, ви хочете виходити з ними на одне поле?
Коли для всіх притомних людей відповіді на ці питання очевидні, ви підтримуєте вбивства, насилля та терор. Спорт поза політикою?" - зазначив Пятов.
Також він подякував за позицію двом футболістам збірної Боснії і Герцеговини, які відмовляються грати проти Росії - Міралему П’яничу та Едіну Джеко.