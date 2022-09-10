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Джеко: Я проти проведення матчу з Росією

Сьогодні 11:10 292 0
Едін Джеко прокоментував матч з Росією
Джеко: Я проти проведення матчу з Росією
Фото - gettyimages
#Едін Джеко

Джерело - klix.ba.

Нападник збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко виступив проти товариського матчу з командою Росії.

Про це розповів сам футболіст.

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“Я проти проведення цього матчу. Я завжди виступаю лише за мир. Асоціація знає мою думку.

На жаль, я не той, хто приймає рішення про те, з ким гратиме Боснія і Герцеговина, але у мене є чітка позиція, яка не включає участі у цій грі, поки страждають невинні люди. Я солідарний з народом України у цей складний час для них”, - сказав Джеко.

Нагадаємо, УЄФА не заперечуєпроведення матчу, адже на збірні не розповсюджуються обмеження, які були застосовані стосовно Росії під час виключення країни зі змагань під егідою спілки.

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