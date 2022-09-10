Джеко: Я проти проведення матчу з Росією

Джерело - klix.ba.
Нападник збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко виступив проти товариського матчу з командою Росії.
Про це розповів сам футболіст.
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“Я проти проведення цього матчу. Я завжди виступаю лише за мир. Асоціація знає мою думку.
На жаль, я не той, хто приймає рішення про те, з ким гратиме Боснія і Герцеговина, але у мене є чітка позиція, яка не включає участі у цій грі, поки страждають невинні люди. Я солідарний з народом України у цей складний час для них”, - сказав Джеко.
Нагадаємо, УЄФА не заперечуєпроведення матчу, адже на збірні не розповсюджуються обмеження, які були застосовані стосовно Росії під час виключення країни зі змагань під егідою спілки.