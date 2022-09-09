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Збірна Боснії та Герцеговини зіграє спаринг з Росією

Сьогодні 17:37 344 1
Матч відбудеться у Санкт-Петербузі
Збірна Боснії та Герцеговини зіграє спаринг з Росією

Джерело - nfsbih.ba.

Футбольний союз Боснії і Герцеговини оголосив про прийняття пропозиції від російського футбольного союзу.

19 листопада 2022 року збірні БіГ і держави-терориста проведуть товариський матч у російському Санкт-Петербузі. 

Зазначимо, що президент Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини - місцевий бізнесмен, який раніше очолював сербську федерацію футболу.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни росії проти України, збірна рф була виключена з усіх міжнародних змагань. Аналогічне рішення було прийнято щодо російських клубів у єврокубках.

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