Збірна Боснії та Герцеговини зіграє спаринг з Росією

Матч відбудеться у Санкт-Петербузі

Футбольний союз Боснії і Герцеговини оголосив про прийняття пропозиції від російського футбольного союзу.

19 листопада 2022 року збірні БіГ і держави-терориста проведуть товариський матч у російському Санкт-Петербузі.

Зазначимо, що президент Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини - місцевий бізнесмен, який раніше очолював сербську федерацію футболу.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни росії проти України, збірна рф була виключена з усіх міжнародних змагань. Аналогічне рішення було прийнято щодо російських клубів у єврокубках.