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Срна звинуватив Арановського у вилученні Мудрика

Сьогодні 17:14 39 0
Дарійо Срна прокоментував вилучення Михайла Мудрика
Срна звинуватив Арановського у вилученні Мудрика
#Арановський, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Дарійо Срна, #Михайло Мудрик

Джерело - shakhtar.com.

У матчі минулого туру УПЛ проти Руху хавбека Шахтаря Михайла Мудрика було вилучено не через суддівську помилку.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Дарійо Срна.

"Зарано робити якісь висновки, навіть щодо вилучення Мудрика. Та я завжди казав: помилки трапляються в усіх. Питання, чи це була помилка навмисна в інтересах команди суперника чи ще в чиїхось інтересах або це не навмисна помилка? Арановський – досвідчений арбітр, і в нашому випадку, я вважаю, це була навмисна помилка. Хтось із першого туру бачив себе на першому місці, а нам відводили роль статистів. Щось пішло не так, і ми вже бачимо, що суддівський фактор виходить на передній план.

Я не хотів би, щоб після кожного туру ми говорили про суддів. Я волію говорити про футбол. Та якщо хтось мотивуватиме арбітрів припускатися навмисних помилок, ми не мовчатимемо", - відзначив Срна.

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