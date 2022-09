Джерело - Чемпіон.

Чудовий виступ Михайла Мудрика у поєдинку 1 туру Ліги чемпіонів Лейпциг - Шахтар змусив футбольних експертів, відомих інсайдерів, оглядачів та простих уболівальників із новою силою заговорити про талант українця.

Мудрик на Ред Булл Арені відзначився двома асистами та одним голом, а Шахтар розгромив представника Бундесліги з рахунком 4:1. Такий перформанс не міг залишити байдужими активних користувачів Твіттера.

Авторитетний італійський журналіст-інсайдер Фабріціо Романо нагадав усім, чому донецький клуб так сильно торгується і не погоджується на першу-ліпшу трансферну пропозицію по Мудрику:

"Це нова потенційна зірка. Якщо ви поглянете на те, що зробив сьогодні ввечері Михайло Мудрик, ви зрозумієте, чому донецький Шахтар минулого тижня відмовився від запитів у 30-35 млн євро. Якість, швидкість, гол, результативні передачі - його вважають найкращим талантом, тому Шахтар хотів більше 50 мільйонів".

There’s a new potential star around. If you look at what Mychajlo Mudryk did tonight, you’ll understand why Shakhtar Donetsk refused €30/35m bids last week. ⭐️🇺🇦 #UCL



Quality, pace, goal, assists — he’s considered a top, top talent and so that’s why Shakhtar wanted >€50m. pic.twitter.com/3VAnDKzTl5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2022

Відомий Твіттер-акаунт "Football Talent Scout - Jacek Kulig", який займається висвітленням теми молодих талантів усього світу, взагалі назвав Мудрика українським Неймаром.

Mykhaylo Mudryk vs RB Leipzig



58' assist 🅰️

76' goal ⚽️

85' assist 🅰️



21 years of age. The Ukrainian Neymar on fire! 🇺🇦🔥 pic.twitter.com/YwzIqXO471 — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) September 6, 2022

Менш відомі іноземні користувачі популярної соцмережі також розкидаються компліментами на адресу Мудрика. Один із них пише:

"Що я скажу про Мудрика, так це те, що його найкращі дії безумовно відбуваються в переходах і з простором попереду. Вибуховість, гарне завершення 1 на 1, техніка та розміщення. Його можна очікувати в Дортмунді або схожому клубі".

What I will say on Mudryk is that his best actions definitely come in transitions and with space ahead of him. Explosiveness, good 1v1 finishing, technique and placement. — h (@htomufc) September 6, 2022

Уболівальник лондонського Арсенала, натомість, побивається, що менеджмент його улюбленого клубу необачно втратив можливість придбати Мудрика цього літа:

"Артета, Еду та Арсенал упустили можливість підписати майбутню зірку Мудрика. Я сумніваюся, що ми зможемо отримати його знову, тому що зараз за ним спостерігають усі".

Arteta , Edu and Arsenal missed the Opportunity of signing a Future Star in Mudryk , I doubt if We can get Him again because eyes are on Him Now, What a Player He will Become . #UCL pic.twitter.com/DODQ5dNnae — Pablo Akpos (@officialsimcard) September 6, 2022

А один із дописувачів тонко і з гумором спостеріг, як усі навколо шаленіють від яскравого виступу українського півзахисника Шахтаря, і прикріпив відео-мем.

Twitter casuals found out about Mudryk pic.twitter.com/rPQcbIzbW0 — 55’s (@J4M0RANT) September 6, 2022

Найбільш красновмовний твітт вийшов у цього користувача - він просто написав статистику Мудрика в матчі з Лейпцигом, додавши відеонарізку дій українця. Як то кажуть, краще один раз побачити.

21yo🇺🇦Mykhaylo Mudryk vs RB Leipzig 🌟 MOTM performance



☑️ 90 minutes

⚽️ 1 goal

🅰️ 2 assists

🔀 2/3 dribbles won

💪 5 duels won

🦶 26 touches

🤩 4-1 win at Leipzig pic.twitter.com/5ajqhGlnUl — Copa (@copa8t) September 6, 2022

