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Мудрик - це український Неймар: іноземні експерти вражені грою нашого таланта в матчі Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:20 Андрій Дунець 2623 0
Мудрик - це український Неймар: іноземні експерти вражені грою нашого таланта в матчі Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Чудовий виступ Михайла Мудрика у поєдинку 1 туру Ліги чемпіонів Лейпциг - Шахтар змусив футбольних експертів, відомих інсайдерів, оглядачів та простих уболівальників із новою силою заговорити про талант українця.

Мудрик на Ред Булл Арені відзначився двома асистами та одним голом, а Шахтар розгромив представника Бундесліги з рахунком 4:1. Такий перформанс не міг залишити байдужими активних користувачів Твіттера.

Авторитетний італійський журналіст-інсайдер Фабріціо Романо нагадав усім, чому донецький клуб так сильно торгується і не погоджується на першу-ліпшу трансферну пропозицію по Мудрику:

"Це нова потенційна зірка. Якщо ви поглянете на те, що зробив сьогодні ввечері Михайло Мудрик, ви зрозумієте, чому донецький Шахтар минулого тижня відмовився від запитів у 30-35 млн євро.

Якість, швидкість, гол, результативні передачі - його вважають найкращим талантом, тому Шахтар хотів більше 50 мільйонів". 

Відомий Твіттер-акаунт "Football Talent Scout - Jacek Kulig", який займається висвітленням теми молодих талантів усього світу, взагалі назвав Мудрика українським Неймаром.

Менш відомі іноземні користувачі популярної соцмережі також розкидаються компліментами на адресу Мудрика. Один із них пише: 

"Що я скажу про Мудрика, так це те, що його найкращі дії безумовно відбуваються в переходах і з простором попереду. Вибуховість, гарне завершення 1 на 1, техніка та розміщення. Його можна очікувати в Дортмунді або схожому клубі".

Уболівальник лондонського Арсенала, натомість, побивається, що менеджмент його улюбленого клубу необачно втратив можливість придбати Мудрика цього літа:

"Артета, Еду та Арсенал упустили можливість підписати майбутню зірку Мудрика. Я сумніваюся, що ми зможемо отримати його знову, тому що зараз за ним спостерігають усі".

А один із дописувачів тонко і з гумором спостеріг, як усі навколо шаленіють від яскравого виступу українського півзахисника Шахтаря, і прикріпив відео-мем.

Найбільш красновмовний твітт вийшов у цього користувача - він просто написав статистику Мудрика в матчі з Лейпцигом, додавши відеонарізку дій українця. Як то кажуть, краще один раз побачити.

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