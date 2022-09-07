Тедеско: Те, як розгорнулася гра, - просто божевілля

Поєдинок 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар - РБ Лейпциг (1:4) виявився божевільним.

Про це заявив наставник "биків" Доменіко Тедеско.

"Важко підібрати правильні слова. Те, як розгорнулася гра, - просто божевілля. Це відобразило багато чого, що трапилося минулими тижнями. Гравці були готові, було б несправедливо звинувачувати їх у відсутності менталітету. Вони бігли вперед. Ми чудово почали другий тайм та зрівняли рахунок, але потім пропустили вдруге".

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"Ми занадто легко втрачали м’яч і були змушені мати справу з великою кількістю контратак. Тому ми стали менш сміливими та не так багато грали вперед. Звичайно, я дуже розчарований. Ви просто повинні прийняти те, що сталося. Завтра все виглядатиме трохи інакше. Нам доведеться дивитися вперед і зосереджуватися на матчі з Боруссією Дортмунд", - сказав Тедеско.