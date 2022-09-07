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РБ Лейпциг - Шахтар 1:4: огляд мату Ліги чемпіонів

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Неймовірний старт для Шахтаря у Лізі чемпіонів
РБ Лейпциг - Шахтар 1:4: огляд мату Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У  матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 Шахтар на виїзді обіграв Лейпциг.

Ліга чемпіонів 2022/2023
1 тур, Група F
06 вересня

РБ Лейпциг - Шахтар 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Швед, 1:1 - 57 Сімакан, 1:2 - 58 Швед, 1:3 - 76 Мудрик, 1:4 - 85 Траоре

РБ Лейпциг: Гулачі – Гальстенберг (Раум, 46), Орбан, Діалло, Сімакан – Шлагер (Генріхс, 70), Лаймер (Айдара, 82) – Нкунку, Собослаї – Вернер (Форсберг, 70), Сілва.

Шахтар: Трубін – Конопля, Матвієнко, Бондар, Тейлор – Степаненко (Кривцов, 86) – Мудрик, Судаков, Бондаренко (Джурасек, 62), Зубков (Траоре, 70) – Швед (Петряк, 62).

Попередження: Сімакан, 61 – Конопля, 50, Трубін, 60, Джурасек, 89

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