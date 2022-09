Керівництво Лейпцига найближчим часом прийме рішення щодо головного тренера команди Доменіко Тедеско.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб може звільнити фахівця після розгромної поразки від Шахтаря (1:4) у Лізі чемпіонів. Окрім цього, Лейпциг невдало стартував у Бундеслізі, набравши 5 очок у 5 стартових турах при одній перемозі.

Головним кандидатом на заміну Тедеско вважається екскоуч дортмундської Боруссії Марко Розе.

RB Leipzig will make a decision soon on Domenico Tedesco’s future. The board is considering Marco Rose as main candidate in case Tedesco will be fired, a serious possibility. 🚨⚪️🔴 #RBLeipzig



Talks will continue in the next hours and days. pic.twitter.com/m5QrHeNKX5