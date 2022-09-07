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Лейпциг може звільнити Тедеско після поразки від Шахтаря

Сьогодні 08:54 170 0
Головний тренер "биків" може покинути клуб
Лейпциг може звільнити Тедеско після поразки від Шахтаря
#Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Тедеско, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Лейпцига найближчим часом прийме рішення щодо головного тренера команди Доменіко Тедеско.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб може звільнити фахівця після розгромної поразки від Шахтаря (1:4) у Лізі чемпіонів. Окрім цього, Лейпциг невдало стартував у Бундеслізі, набравши 5 очок у 5 стартових турах при одній перемозі.

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Головним кандидатом на заміну Тедеско вважається екскоуч дортмундської Боруссії Марко Розе.

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