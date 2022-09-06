Головне
РБ Лейпциг - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:44 1794
Збірна України поступилась Греції у 4 турі Євробаскету
Сьогодні 19:59 356
Кравець - гравець Ворскли
Сьогодні 18:28 309
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 17:22 5866
Зоря підписала ексгравця Шахтаря
Сьогодні 17:12 414
РБ Лейпциг - Шахтар: онлайн трансляція
Сьогодні 14:42 3302
Збірна України вперше в історії потрапила у ТОП-15 світового рейтингу
Сьогодні 13:59 629
РБ Лейпциг - Шахтар: невтішний прогноз букмекерів
Сьогодні 11:58 801
Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:48 4464
Шахтар прийме РБ Лейпциг, ПСЖ зіграє з Ювентусом: розклад матчів 1 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:33 640
Прямі трансляції

Пятов: Ставлюся до Тимощука дуже негативно

Сьогодні 19:43 382 0
Пятов: Ставлюся до Тимощука дуже негативно
#Анатолій Тимощук, #Андрій Пятов

Джерело - Sportowe Fakty.

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов негативно ставиться до колишнього партнера у збірній Анатолія Тимощука, який залишився у росії незважаючи на вторгнення до України.

Про це заявив сам футболіст.

"Ми добре знаємо один одного [Тимощука - прим.], але я ставлюся до нього дуже негативно. Мабуть, він вірить пропаганді. Анатолій відвернувся від власної країни, поки його батьки ховалися від ракет. Він зробив вибір, тому має нести цей хрест, але йому закритий шлях назад в Україну. У такій ситуації потрібно мати чітку позицію. Якщо ви відвертаєтеся від друзів і родичів, бо маєте комфорт у цій країні, чи справедлива така поведінка? Ви можете бути легендою, але перш за все повинні залишатися людиною", - зазначив Пятов.

Раніше Шахтар презентував нову форму на сезон 2022/2023.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів 4464
Джошуа відповів Ф'юрі на виклик на поєдинок Джошуа відповів Ф'юрі на виклик на поєдинок 8472
Збірна України сенсаційно перемогла Італію в 3 турі Євробаскету Збірна України сенсаційно перемогла Італію в 3 турі Євробаскету 2520
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 5866
РБ Лейпциг - Шахтар: онлайн трансляція РБ Лейпциг - Шахтар: онлайн трансляція 3302
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 27161 1
Рекомендуємо
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11897
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 21456
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10791 3
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 17687
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17380 12
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 14241