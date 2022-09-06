Пятов: Ставлюся до Тимощука дуже негативно

Джерело - Sportowe Fakty.

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов негативно ставиться до колишнього партнера у збірній Анатолія Тимощука, який залишився у росії незважаючи на вторгнення до України.

Про це заявив сам футболіст.

"Ми добре знаємо один одного [Тимощука - прим.], але я ставлюся до нього дуже негативно. Мабуть, він вірить пропаганді. Анатолій відвернувся від власної країни, поки його батьки ховалися від ракет. Він зробив вибір, тому має нести цей хрест, але йому закритий шлях назад в Україну. У такій ситуації потрібно мати чітку позицію. Якщо ви відвертаєтеся від друзів і родичів, бо маєте комфорт у цій країні, чи справедлива така поведінка? Ви можете бути легендою, але перш за все повинні залишатися людиною", - зазначив Пятов.

Раніше Шахтар презентував нову форму на сезон 2022/2023.