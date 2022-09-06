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Шахтар презентував нову форму на сезон 2022/2023

Сьогодні 11:31 478 0
Виготовила форму німецька компанія Puma
Шахтар презентував нову форму на сезон 2022/2023
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар презентував нові комплекти форми на сезон 2022/23.

Про це йдеться у соцмережах клубу.

Виготовила форму німецька компанія Puma.

Відзначається, що оновлення торкнуться всіх трьох комплектів ігрового екіпірування Шахтаря.

Домашня форма збереже традиційні клубні кольори – оранжева футболка з двома вертикальними чорними смугами.

Виїзний комплект уперше виконано в незвичайному зеленому забарвленні.

Третій варіант форми буде біло-сірим.

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