Шахтар презентував нову форму на сезон 2022/2023

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар презентував нові комплекти форми на сезон 2022/23.
Про це йдеться у соцмережах клубу.
Виготовила форму німецька компанія Puma.
Відзначається, що оновлення торкнуться всіх трьох комплектів ігрового екіпірування Шахтаря.
Домашня форма збереже традиційні клубні кольори – оранжева футболка з двома вертикальними чорними смугами.
Виїзний комплект уперше виконано в незвичайному зеленому забарвленні.
Третій варіант форми буде біло-сірим.
🧡 Puma і «Шахтар» представляють нову форму на сезон-2022/23 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 6, 2022
Попереднє замовлення можна зробити у офіційному клубному магазині https://t.co/e65TuhzUIZ.#Shakhtar #Puma @pumafootball pic.twitter.com/9XuxKTmGvo