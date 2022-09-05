Йовічевіч: Велика гордість - представляти Україну в Лізі чемпіонів

Шахтар буде битися з РБ Лейпцигом у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч.

"Мінімум, що вболівальники завтра побачать, - як ми б’ємося від першої до останньої хвилини так само, як зараз військові б’ються за країну і за всіх нас, щоб ми почувалися вільними. Це і є наша командна відповідальність - грати проти таких команд у Лізі чемпіонів, думаючи про спортивні результати, однак також і представляючи державу в умовах війни".