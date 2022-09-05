Йовічевіч: Велика гордість - представляти Україну в Лізі чемпіонів

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Шахтар буде битися з РБ Лейпцигом у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це розповів головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч.
"Мінімум, що вболівальники завтра побачать, - як ми б’ємося від першої до останньої хвилини так само, як зараз військові б’ються за країну і за всіх нас, щоб ми почувалися вільними. Це і є наша командна відповідальність - грати проти таких команд у Лізі чемпіонів, думаючи про спортивні результати, однак також і представляючи державу в умовах війни".
Актуально: Шахтар в матчах з Аяксом та Ромою зібрав 18,4 млн гривень
"Україна - єдина країна наразі, яка грає чемпіонат на своїй території, де триває війна. Скажу ще раз: це дуже велика відповідальність і гордість. І ми віддамо завтра максимум сил, щоб представити Україну успішно", - сказав Йовічевіч.
Нагадаємо, донецький Шахтар зіграє з РБ Лейпцигом у межах першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.