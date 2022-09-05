Шахтар в матчах з Аяксом та Ромою зібрав 18,4 млн гривень

Усі благодійні зустрічі Шахтаря цьогоріч принесли 44 млн гривень.

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар влітку провів два благодійні матчі в межах ініціативи Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Зустріч з Аяксом в Нідерландах принесла 5,1 млн гривень. З них 3,8 млн гривень отримав фонд Shakhtar Social, інші 1,3 млн гривень спрямували фонду Євгена Левченка Breath Care for Kids.

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В Італії на матчі з Ромою зібрали 13,3 млн гривень. Всі ці гроші передали на підтримку роботи Shelter Centre Шахтаря на Арені Львів, проєкти допомоги 10 родинам, що опікуються дітьми, які втратили батьків, і гуманітарну допомогу.

Всього на цих двох матчах зібрали 18,4 млн гривень, а всі благодійні зустрічі Шахтаря цьогоріч принесли 44 млн гривень.

Нагадаємо, визначилася заявка Шахтаря на матч з РБ Лейпцигом.