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РБ Лейпциг - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:51 259 0
РБ Лейпциг - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, груповий етап
Група F, 1-й тур
6 вересня 2022 року, 22:00

РБ Лейпциг (Лейпциг, Німеччина) - Шахтар (Донецьк, Україна)
Стадіон РБ Арена (Лейпциг, Німеччина)
Головний арбітр - Жоао Пінейру (Португалія)

6 вересня чемпіон України донецький Шахтар матчем проти німецького РБ Лейпцига візьме старт у Лізі чемпіонів-2022/23. Матч 1 туру групи F відбудеться на стадіоні РБ Арена о 22:00 за київським часом. Обслуговуватиме гру португальська бригада арбітрів на чолі з Жоао Пінейру.

РБ Лейпциг

Команда невдало розпочала чемпіонат Бундесліги-2022/23, маючи в активі лише 5 очок у 5 стартових матчах першості - 1 перемога, 2 нічиї і 2 поразки. Напередодні гри з Шахтарем підопічні Домініко Тедеско зазнали розгромної поразки від Айнтрахта (4:0).

Напевне, не допоможуть команді травмовані захисник Лукас Клостерманн і нападник Юссуф Поульсен. Під питанням участь у матчі основного голкіпера команди Петера Гулачі та півзахисника Дані Ольмо.

Шахтар

Гірники після більш ніж піврічної паузи через війну встигли зіграти 3 гри в чемпіонаті УПЛ. У 1 турі команда Йовічевича втратила очки з Металістом 1925 (0:0), у другому - перемогла Кривбас (1:0), а в третьому - здолала Рух (0:1). Після трьох турів Шахтар посідає 2 місце в турнірній таблиці, маючи 7 очок.

Лазарет чемпіона України - пустий.

Історія зустрічей

Команди зіграють уперше

Цифри і факти

  • Для головного тренера Шахтаря Ігора Йовічевича гра з РБ Лейпцигом стане дебютною у Лізі чемпіонів;
  • Шахтар зіграв 20 матчів проти німецьких команд - 5 перемог, 7 нічиїх і 8 поразок;
  • У грі з німецькою командою гірники здобули свій єдиний євротрофей: у фіналі Кубка УЄФА 2009 Шахтар у додатковий час переміг Вердер (2:1);
  • Для української команди це 17-й груповий етап Ліги чемпіонів - 4 рази команда виходила у плей-оф;
  • Лейпциг уп'яте зіграє в груповому етапі ЛЧ. Двічі команда виходила у плей-оф. У сезоні-2019/20 у фінал підопічних Нагельсманна не пустив ПСЖ (0:3, з однієї гри через COVID-19);
  • Раніше німецький клуб не грав проти українських;
  • У 2022 році РБ Лейпциг (команду було засновано в 2009 році) здобув свій перший трофей - Кубок Німеччини.

Пряма мова

Доменіко Тедеско (головний тренер РБ Лейпциг):

Ігор Йовічевич (головний тренер Шахтаря):

Орієнтовні склади

РБ Лейпциг: Блазвіх, Сімакан, Орбан, Гвардіол, Хенрікс, Лаймер, Кампль, Раум, Ольмо, Вернер, Нкунку;

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Бондар, Матвієнко, Конопля, Мудрик, Степаненко, Бондаренко, Петряк, Судаков, Сікан;

Ставки букмекерів

Перемога РБ Лейпциг - 1,23, Шахтаря - 12,5. Нічия - 7,5.

Прогноз Чемпіона

Перемога Лейпцига - 3:0.

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