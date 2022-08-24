Йовичевич анонсував повернення Траоре

Форвард Шахтаря Лассіна Траоре може зіграти вже у 3 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер гірників Ігор Йовичевич.

"Звісно, команді потрібен такий футболіст, як Траоре. Сподіваємось, він приєднається до нас уже за тиждень у Львові. Гадаю, від третього туру зможемо розраховувати на нього, якщо ту розмову, яку з ним мали, буде реалізовано. Тож перші два тури будемо без нього, а від третього, гадаю, він приєднається до команди. Побачимо, адже ви знаєте, що він довгий час теж не грав, що в нас є кілька футболістів, які набиратимуть форму протягом чемпіонату. Це сьогоднішні реалії.

Як збіг обставин змушує нас збирати нову команду, так є й футболісти, що довгий час були травмовані – це Траоре, Кривцов і ще кілька гравців, які не мали ігрової практики, той-таки Зубков, який теж понад місяць навіть не тренувався з Ференцварошем. Тож начебто й є новачки, є посилення, однак ще, по-перше, вони не зіграні, а по-друге, не готові. Тому готуватимемося й поліпшуватимемо форму. У нас великий запас потенціалу, і я сподіваюсь, що ми набиратимемо протягом сезону й будемо конкурентоспроможними з будь-якою командою УПЛ та в Лізі чемпіонів. Потрібен лише час", - відзначив Йовичевич.