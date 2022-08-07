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Траоре повідомив Шахтар про бажання піти у Фенербахче

Сьогодні 10:39 505 0
Палкін запевняв, що буркінієць хоче залишитися в донецькій команді
Траоре повідомив Шахтар про бажання піти у Фенербахче
#Шахтар, #Ласіна Траоре

Джерело - sport.ua.

Турецький Фенербахче не залишає спроб підписати 21-річного буркінійського форварда Шахтаря Лассіну Траоре.

Про це повідомляє Fotomac.

Після низки невдалих спроб, зроблених раніше, нещодавно представники Фенербахче знову вийшли на зв'язок із колегами з Шахтаря.

Крім того, як повідомляють турецькі джерела, сам Траоре нібито повідомив Шахтар про бажання покинути клуб та продовжити кар'єру у Фенербахче. Однак у питанні трансферу буркінійця все залежатиме від позиції керівництва гірників.

Фенербахче буде готовий вести мову про викуп контракту Траоре тільки у тому випадку, якщо Шахтар піде на зниження ціни, що запитується за футболіста.

Крім Траоре, стамбульський клуб торгує 25-річного форварда Валенсії Максі Гомеса.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявляв, що Лассіна Траоре виявляв бажання залишитися в клубі, але гірники мають складнощі з виконанням умов контракту через обмеження, накладені НБУ.

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