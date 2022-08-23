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Шахтар не зміг перемогти Металіст 1925 у 1 турі УПЛ

Сьогодні 15:00 442 0
Поєдинок завершився з рахунком 0:0
Шахтар не зміг перемогти Металіст 1925 у 1 турі УПЛ
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар розписав нічию з Металістом 1925 у межах 1 туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - УПЛ
1 тур, 23 серпня

Шахтар - Металіст 1925 0:0

Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Тейлор, Джурасек, Степаненко, Мудрик, Судаков (Бондаренко 61), Петряк (Очеретько), Сікан (Тотовицький 61)

Запасні: Пятов, Шевченко, Корнієнко, Бондар, Козік, Конопля, Фарина, Бондаренко, Очеретько, Тотовицький, Топалов, Кулаков

Металіст 1925: Мозіль, Шершень, Безуглий, Курило, Рудавський, Мартинюк, Русин, Габі, Кравченко (Дудік 79), Ременюк (Дмитренко 78), Зубков (Бичек 71)

Запасні: Сидоренко, Потімков, Ткачук, Коваленко, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Пономар

Жовті картки: Ременюк 72, Очеретько 84

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