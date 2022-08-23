Шахтар не зміг перемогти Металіст 1925 у 1 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Шахтар розписав нічию з Металістом 1925 у межах 1 туру УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - УПЛ
1 тур, 23 серпня
Шахтар - Металіст 1925 0:0
Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Тейлор, Джурасек, Степаненко, Мудрик, Судаков (Бондаренко 61), Петряк (Очеретько), Сікан (Тотовицький 61)
Запасні: Пятов, Шевченко, Корнієнко, Бондар, Козік, Конопля, Фарина, Бондаренко, Очеретько, Тотовицький, Топалов, Кулаков
Металіст 1925: Мозіль, Шершень, Безуглий, Курило, Рудавський, Мартинюк, Русин, Габі, Кравченко (Дудік 79), Ременюк (Дмитренко 78), Зубков (Бичек 71)
Запасні: Сидоренко, Потімков, Ткачук, Коваленко, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Пономар
Жовті картки: Ременюк 72, Очеретько 84