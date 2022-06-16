Лукаку відмовив ПСЖ заради Інтера

Бельгієць хоче повернутися в стан нерадзуррі

Нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку хоче покинути стан пенсіонерів та перейти в міланський Інтер.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

29-річний бельгієць вже відхилив пропозиції Тоттенгема, Ньюкасла та Мілана.

Ромелу хоче перейти лише в стан нерадзуррі, за яких вже виступав з 2019 по 2021 рік.

У минулому сезоні Лукаку зіграв 44 матчі, в яких записав на свій рахунок 15 забитих м'ячів та 2 гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер.