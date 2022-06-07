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Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер

Сьогодні 09:25 633 0
Олександр Зінченко може змінити клуб
Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер
Фото - gettyimages
#Олександр Зінченко, #Інтер, #Манчестер Сіті, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - tribuna.com.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може продовжити кар’єру в Інтері.

Про це повідомляє interlive.it.

Головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола хотів би бачити у своїй команді захисника Інтера Мілана Шкріньяра. За нього "містяни" можуть запропонувати 30 млн євро та Зінченка. Українець, як пише автор статті, може замінити в команді Івана Перишича, який перейшов у Тоттенгем.

Раніше повідомлялось, що Арсенал та Вест Гем активізувалися у боротьбі за Зінченка.

Читайте також: Зінченко: Головна перемога, яку чекає весь світ - це перемога над російською агресією

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