Україна - Вірменія: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.
Спеціалісти Паріматч віддають значну перевагу збірній України в грі Ліга націй проти Вірменії. Коефіцієнет на перемогу України - 1,23, на перемогу Вірменії - 14,0, на нічию - 6,7.
Матч відбудеться 11 червня о 16:00 за київським часом на стадіоні ЛСК у Лодзі (Польща). На нашому сайті ви зможете слідкувати за грою в текстовій трансляції.
Відеот голів і огляд матчу онлайн будуть доступні ТУТ.
- У стартовій грі підопічні Петракова в гостях мінімально перемогли команду Ірландії (0:1);
- Вірмени зіграє вже два матчі. У першій грі виграли в Ірландії (1:0), у другій - програли Шотландії (2:0).