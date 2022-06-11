Україна - Вірменія: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.

Спеціалісти Паріматч віддають значну перевагу збірній України в грі Ліга націй проти Вірменії. Коефіцієнет на перемогу України - 1,23, на перемогу Вірменії - 14,0, на нічию - 6,7.

Матч відбудеться 11 червня о 16:00 за київським часом на стадіоні ЛСК у Лодзі (Польща). На нашому сайті ви зможете слідкувати за грою в текстовій трансляції.

Відеот голів і огляд матчу онлайн будуть доступні ТУТ.