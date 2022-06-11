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Україна - Вірменія: прогноз букмекерів

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Україна - Вірменія: прогноз букмекерів
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Вірменії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Спеціалісти Паріматч віддають значну перевагу збірній України в грі Ліга націй проти Вірменії. Коефіцієнет на перемогу України - 1,23, на перемогу Вірменії - 14,0, на нічию - 6,7.

Матч відбудеться 11 червня о 16:00 за київським часом на стадіоні ЛСК у Лодзі (Польща). На нашому сайті ви зможете слідкувати за грою в текстовій трансляції. 

Відеот голів і огляд матчу онлайн будуть доступні ТУТ.

  • У стартовій грі підопічні Петракова в гостях мінімально перемогли команду Ірландії (0:1);
  • Вірмени зіграє вже два матчі. У першій грі виграли в Ірландії (1:0), у другій - програли Шотландії (2:0).
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