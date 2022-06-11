Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в другому турі Ліги націй приймає на стадіоні ЛСК в Лодзі (Польща) збірну Вірменії.

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом, 11 червня.

Відео голів і огляд матчу в режимі онлайн будуть доступні в цій новині. Текстова трансляція на нашому сайті ТУТ.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 та Індиго ТБ. Наш сайт проведе текстовий онлайн гри, починаючи з 21:30.