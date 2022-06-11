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Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй

Сьогодні 10:11 301 0
Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй
#відеоогляд матчів, #Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #онлайн, #Збірна Вірменії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в другому турі Ліги націй приймає на стадіоні ЛСК в Лодзі (Польща) збірну Вірменії.

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом, 11 червня

Відео голів і огляд матчу в режимі онлайн будуть доступні в цій новині. Текстова трансляція на нашому сайті ТУТ.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 та Індиго ТБ. Наш сайт проведе текстовий онлайн гри, починаючи з 21:30.

  • У стартовій грі підопічні Петракова в гостях мінімально перемогли команду Ірландії (0:1);
  • Вірмени зіграє вже два матчі. У першій грі виграли в Ірландії (1:0), у другій - програли Шотландії (2:0).
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