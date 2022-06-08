Збірна України переграла Ірландію у Лізі націй

Підопічні Петракова з перемоги стартували у турнірі

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру Ліги В Ліги націй збірна України на виїзді протистояла Ірландії.

Наставник українців Олександр Петраков на звітний матч виставив експериментальний склад, у порівнянні з матчем із Вельсом зробив 10 змін.

Перший тайм матчу пройшов за переваги українців, але забитих голів не було. На 38-ій хвилині зустрічі гравець збірної України Тарас Качараба гарним ударом поцілив у дальній верхній кут воріт суперника, але взяття воріт було скасовано після перегляду VAR (зафіксували положення поза грою).

На старті другого тайму матчу Циганков ударом зі штрафного відкрив рахунок. Цей гол став єдиний у матчі і приніс перемогу збірній України.

Ліга В

Група 1

1 тур, 8 червня

Ірландія - Україна 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 47 Циганков

Ірландія: Келлехер, Коллінс, Даффі, Еган (О'ші 63),Крісті (Браун 69), Хендрік, Каллен, Стівенс (Макклін 69), Робінсон (Обафемі 69), Найт, Огбене (Хемілтон 78)

Україна: Лунін, Бондар, Попов, Сирота, Качараба (Караваєв 72), Сидорчук (Ігнатенко 88), Шапаренко, Миколенко, Зубков (Циганков 46), Довбик (Сікан 80), Мудрик (Піхальнок 72)

Попередження: Каллен 54 - Миколенко 78