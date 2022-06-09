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Хейні: Поєдинок проти Ломаченка – це великий бій

Сьогодні 14:44 170 0
Девін Хейні прокоментував своїх наступних суперників
Хейні: Поєдинок проти Ломаченка – це великий бій
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) назвав своїх наступних суперників.

Про це розповів сам боксер.

"Наступного тижня я зустрінуся зі своєю командою, і ми з’ясуємо, що буде далі. Ми не відкидаємо кожен варіант. Очевидно, що я підписався на матч-реванш, але треба подивитися, як усе буде розвиватися.

Ми хочемо проводити великі поєдинки, тому разом із командою готові зробити все для цього.

У мене достатньо мотивації перед зустріччю з будь-яким суперником, але очевидно, що поєдинок проти Ломаченка – це величезний бій. Усі лідери нашої вагової категорії мене заводять – Джервонта Девіс, Василь Ломаченко.

Ці двоє знаходяться у верхній частині мого списку, тому що в боях з ними є великий сенс. Усіх інших хлопців я справді не оцінюю так високо", – сказав Хейні.

Нагадаємо, Арум хоче організувати бій Ломаченко - Хейні.

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