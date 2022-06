Арум хоче організувати бій Ломаченко - Хейні

Керівник Top Rank Боб Арум хоче організувати поєдинок між колишнім чемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (16-2, 11 KO) та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (28-0, 15 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

Bob Arum has declared that he'd like to make Devin Haney vs Vasyl Lomachenko for Haney's undisputed WBA, WBC, IBF & WBO lightweight world titles… pic.twitter.com/y8AzxkvBky