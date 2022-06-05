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Арум хоче організувати бій Ломаченко - Хейні

Сьогодні 21:25 195 0
Арум хоче організувати бій Ломаченко - Хейні
#Василь Ломаченко, #Боб Арум, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Керівник Top Rank Боб Арум хоче організувати поєдинок між колишнім чемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (16-2, 11 KO) та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (28-0, 15 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

Нагадаємо, що Ломаченко відмовився покидати Україну для бою з Камбососом, який сьогодні програв усі титулі Хейні.

Раніше Боб Арум прокоментував бій Хейні - Комбасос.

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