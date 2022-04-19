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Фанати Барселони протестували біля Камп Ноу перед матчем з Кадісом

Сьогодні 16:37 184 0
Уболівальники "блаугранас" викрикували вигуки проти президента Барселони
Фанати Барселони протестували біля Камп Ноу перед матчем з Кадісом
#Айнтрахт, #Барселона, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Фанати Барселони провели протест біля Камп Ноу перед матчем 32 туру Ла-Ліги з Кадісом (0:1).

Про це повідомляє журналіст Адрія Альбетс.

Вони викрикували вигуки проти президента Барселони: "Лапорта - брехун", "Лапорта - ошукач", "Барселона - так, Лапорта - ні".

Вірогідно, це пов’язано зі словами президента Барси про те, що клуб зробить квитки на єврокубки іменними.

Це пов’язано з тим, що вболівальники Айнтрахта отримали дуже багато білетів на домашню гру Барселони в Лізі Європи.

Нагадаємо, Барселона не може перемогти Кадіс з 2006 року.

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