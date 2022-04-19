Джерело - Чемпіон.
Фанати Барселони провели протест біля Камп Ноу перед матчем 32 туру Ла-Ліги з Кадісом (0:1).
Про це повідомляє журналіст Адрія Альбетс.
Вони викрикували вигуки проти президента Барселони: "Лапорта - брехун", "Лапорта - ошукач", "Барселона - так, Лапорта - ні".
Вірогідно, це пов’язано зі словами президента Барси про те, що клуб зробить квитки на єврокубки іменними.
Це пов’язано з тим, що вболівальники Айнтрахта отримали дуже багато білетів на домашню гру Барселони в Лізі Європи.
Нагадаємо, Барселона не може перемогти Кадіс з 2006 року.