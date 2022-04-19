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Барселона не може перемогти Кадіс з 2006 року

Сьогодні 11:11 233 0
Незручний суперник для Барселони
Барселона не може перемогти Кадіс з 2006 року
#Барселона, #Кадіс, #Ла-Ліга

Джерело - football.ua.

В рамках 32 другого туру Ла-Ліги Барселона несподівано програла на своєму полі Кадісу (0:1).

Через цей результат перервалася 15-матчева серія "синьо-гранатових" без поразок у чемпіонаті Іспанії.

Більш того, Кадіс — дуже незручний суперник для каталонців, адже команда Хаві не може перемогти "жовтий човен" з 2006 року.

Актуально: Барселона - Кадіс 0:1. Огляд матчу

Саме тоді Барселона виграла із рахунком 1:0. Останні чотири гри між клубами — дві перемоги Кадіса та дві нічиї.

Після 31 зіграного матчу Барселона займає друге місце у таблиці та відстає від Реала на 15 пунктів.

Раніше Айнтрахт вибив Барселону з Ліги Європи.

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