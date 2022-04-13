Президент Шахтаря Ренат Ахметов зараз знаходиться в Україні.

Про це розповів гендиректор "гірників" Сергій Палкін.

"Наскільки я знаю, Рінат Ахметов в Україні. Ми спілкуємося фактично щодня. Звичайно, у нас всі розмови навколо того, що відбувається в нашій країні. Усі сконцентровані сьогодні на допомозі армії, нашому народові, біженцям, дітям".

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"Наскільки я пам'ятаю, сьогодні вже понад 1,5 мільярда гривень було пожертвувано на різні речі: їжу, воду, медицину, військові засоби тощо. Сьогодні всі розмови йдуть лише про це, бо наше завдання – перемогти ворога. Сьогодні це питання номер один", – сказав Палкін.