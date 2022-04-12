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Палкін оцінив майбутнє Шахтаря

Сьогодні 19:58 107 0
Сергій Палкін прокоментував майбутнє Шахтаря
Палкін оцінив майбутнє Шахтаря
#Сергій Палкін, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін не готовий говорити про подальше існування клубу.

Про це розповів сам функціонер у коментарі Футбол 1.

"Ми жодного разу це питання навіть не обговорювали. Повторюся, сьогодні всі розмови лише про те, як кожен структурний підрозділ може допомагати армії, нашому народу – це те, про що сьогодні ми говоримо.

У розмовах про існування та про майбутнє немає сенсу, тому що ми самі не розуміємо, коли це закінчиться і за яких умов. Важко навіть зрозуміти, що завтра буде. Сьогодні горизонт планування – 2-3 дні.

Ми можемо якось красиво розмірковувати про продовження поточного сезону, закінчення чемпіонату або початок наступного сезону, але це все мрії", - сказав Палкін.

Раніше Палкін повернувся в Україну.

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