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Шахтар та фонд Ахметова надали 1,4 млрд грн на допомогу Україні та українцям

Сьогодні 22:47 39 0
Шахтар відзвітувався про допомогу українському народу
Шахтар та фонд Ахметова надали 1,4 млрд грн на допомогу Україні та українцям
#Рінат Ахметов, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар спільно з SCM та Фондом Ріната Ахметова надали 1,4 млрд грн на допомогу Україні під час війни.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

"Близько 1,4 млрд грн, або майже 48 млн доларів, уже передали бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб Шахтар на допомогу Україні й українцям з 24 лютого до 4 квітня 2022 року включно".

  росія веде війну проти України

"Зокрема в цю суму входить гуманітарна допомога цивільним (харчові продукти, ліки, речі першої необхідності, евакуація, шелтери й т. д.), а також підтримка ЗСУ і ТрО в десятках міст (одяг, засоби індивідуального захисту, аптечки тощо)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, два снаряди влучили в тренувальний комплекс Шахтаря під Києвом.

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